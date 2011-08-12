Минэнергоугля планирует в сентябре подписать с ЕБРР кредитное соглашение на 200 млн.евро

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует в сентябре подписать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредитное соглашение на сумму 200 млн. евро для финансирования второй очереди реконструкции гидроэлектростанций (ГЭС) Днепровского и Днестровского каскада (проект «Реабилитация гидроэлектростанций»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров 8-12 августа в Лондоне с представителями ЕБРР был подписан протокол и парафировано соответствующее кредитное соглашение.

По словам директора департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергоугля Никиты КОНСТАНТИНОВА, кредитные средства будут направлены на реконструкцию гидроагрегатов, электромеханического оборудования, меры по поддержке безопасности плотин.

По его словам, в результате реконструкции, срок безопасной эксплуатации ГЭС должен увеличиться на 30-40 лет, маневренные мощности – возрасти, минимум, на 155 МВт, производство электроэнергии – увеличиться на 213 ГВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины одобрил привлечение ОАО «Укргидроэнерго» кредита ЕБРР на 200 млн. евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании.

Полная стоимость проекта «Реабилитация ГЭС» составляет 690 млн. евро. Ожидается, что для реализации проекта софинансирование в объеме 200 млн. евро также предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций "Укргидроэнерго" установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей также будет увеличена надежность и эффективность работы ГЭС и ГАЭС, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в окружающей среде в районе бассейна Днепра.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.