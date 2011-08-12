Зарубежные нефтетрейдеры ассоциируют Украину с коррупцией и непредсказуемостью - эксперт

Зарубежные нефтяные компании по-прежнему настороженно относятся к развитию своего бизнеса в Украине из-за коррупции, непрозрачных, непонятных и неравных для всех участников правил игры на рынке.

Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН по итогам общения со слушателями Летней школы нефтетрейдеров, проходящей в Лондоне, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«В отношении Украины у зарубежных нефтяных компаний по-прежнему крайне настороженное отношение, которым мы обязаны глобальной коррупции. Именно этот ключевой фактор рождает рейдерские захваты отраслевых предприятий, произвол таможенников, загадочные аукционы по распределению ресурсов госкомпаний и странные инициативы вроде пошлин на импорт нефтепродуктов», – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что в каждой стране существуют свои особенности и проблемы для иностранного бизнеса, но Украина на общем фоне начинает лидировать.

«Условия работы напоминают специфику афганского рынка, где одним из неотъемлемых элементов деятельности являются договоренности с полевыми командирами талибов», – отметил С.КУЮН.

В то же время, директор «Консалтинговой группы А-95» сказал, что сегодня правительство рассматривает ряд важнейших для отрасли вопросов, от решения которых будет зависеть, по какому пути пойдет топливный рынок Украины. «Это может быть путь нефтедобывающих стран СНГ или Европы, которым соответственно присуща монопольная и рыночная системы функционирования рынка», – сказал С.КУЮН.

По словам эксперта, работу первой модели мы сегодня можем наблюдать в России и Казахстане. «Богатейшие нефтедобывающие страны сегодня испытывают дефицит нефтепродуктов и на 10-15 лет отстают от Европы по стандартам качества моторных топлив», – заявил С.КУЮН.

По его мнению, это вызвано несвободным ценообразованием и, как следствие, закрытостью данных рынков от поставок топлива извне, что в свою очередь обуславливает монопольную структуру рынка.

Между тем, эксперт обратил внимание на то, что рынок Украины сегодня имеет около 10 источников импортных поставок и три внутренних производителя, что обеспечивает усиленную конкуренцию как по цене, так и по качеству.

«Более 90% бензина А-95 в национальном балансе отвечает требованиям Евро-4 и Евро-5, тогда как Россия сегодня возвращается к Евро-2, а Казахстан в ближайшие годы только планирует переход на Евро-3», – сказал он.

Кроме того, директор «Консалтинговой группы А-95» проинформировал, что в ходе его презентации ряд компаний-импортеров, работающих на украинском рынке, попросили оценить вероятность ввода импортных пошлин.

Со своей стороны С.КУЮН отметил, что с профессиональной точки зрения предпосылок для введения пошлин нет, поэтому все будет зависеть от позиции ключевых политических фигур в украинском правительстве, способных влиять на этот вопрос. «Не исключено, что вопрос пошлин станет разменной позицией в постоянном торге правительственной элиты между собой. Однако проблема в том, что введение пошлин на импорт топлива повысит внутренние цены на 15-20 центов за литр, что приведет к недовольству населения и снижению электоральной поддержки всей правящей партии», – заявил С.КУЮН.