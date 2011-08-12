Медведев призвал Януковича не политизировать сотрудничество в газовой сфере

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в разговоре с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ призвал не политизировать российско-украинское газовое сотрудничество.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

Отмечается, что встреча лидеров двух стран прошла в четверг в Сочи.

"Президенты обсудили основные вопросы, включая участие Украины в Таможенном союзе и проблематику газового сотрудничества... С российской стороны была подчеркнута необходимость соблюдения действующих в настоящий момент соглашений в сфере газового сотрудничества и недопустимость политизации этого вопроса", - сказал источник.

По его словам, "стороны условились продолжать поиск новых проектов в этой сфере".