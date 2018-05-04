Загоняя Украину в «газовый» угол, Россия может сделать ее сильнее

Встреча Януковича и Медведева в Сочи не дала экспертам ни малейших оснований для оптимизма в отношении хода переговоров о снижении цены российского газа для Украины. Россияне, похоже, решили довести свой эксперимент по испытанию украинской экономики на прочность до логического завершения. Какие цели при этом преследуются, давно известно. От Украины ждут, во-первых, сдачи газотранспортной системы, во-вторых, вступления в Таможенный союз. Список можно продолжить, но от этого легче не станет. Ясно одно - если Украина не уступит хотя бы одному из этих требований, зимой нас ждет третья газовая война с непредсказуемыми последствиями, вплоть до дефолта. Что же Украина может противопоставить российскому «агрессору», по сути уже ничего, время для превентивных мер утеряно. Остается готовиться к кризису или сдаваться. Но можно подойти к ситуации и с другой стороны - как известно, все, что нас не убивает, делает сильнее…

Давить нужно цивилизованно, а газа потреблять меньше

Переговоры глав государств проходили при закрытых дверях и, как отмечают в Администрации Президента Украины, о достижении конкретных договоренностей станет известно позже. В результате, запланированный на 15 августа визит министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко в Москву оптимисты склонны связывать с возможной формализацией неких соглашений, к которым в устной форме пришли президенты.

Но, как считает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин, в ходе визита Ю.Бойко в Москву вряд ли будут подписаны какие-то значимые договоры. «Дело не только в неуступчивости России, а и в том, что в настоящее время для Украины нецелесообразно подписывать какие-то жесткие договоренности по слиянию «Нафтогаза» и «Газпрома», - отметил эксперт.

Еще один важный момент - заявление Виктора Януковича о том, что не стоит доводить газовые переговоры до суда. Видимо, Президент имел в виду возможность подачи Украиной иска к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж.

Между тем, В.Юрчишин убежден, что подача иска вряд ли приведет к желаемому результату. «Тот факт, что немецкие или итальянские компании выиграли в Стокгольме иски к «Газпрому» относительно снижения цен на газ, не должен нас обнадеживать. Германия - не Украина, там действуют совсем другие силы, включая поддержку всего Евросоюза», - считает эксперт.

По его мнению, в споре с Россией по газу Украине предпочтительней было бы действовать с позиции члена ВТО. «Россия не является членом ВТО, тогда как Украина входит в состав рабочей группы по включению России в эту организацию. Здесь появляется элемент цивилизованного давления, так член ВТО может выставлять кандидату обоснованные требования. В этом контексте и мировое сообщество, скорее, станет на сторону Украины, а не РФ», - отметил В.Юрчишин.

Еще более сильным инструментом, по его словам, могли бы стать широкомасштабные меры по повышению энергетической эффективности Украины. «Энергоэффективность Украины даже ниже, чем у России, стоимость импорта российских нефти и газа составляет более 30% всего объема нашего импорта. Вот в этом направлении и нужно работать, попытаться пересмотреть объем обязательных закупок российского газа, ставки транзита. Я думаю, что если бы наша промышленность была менее энергетически зависима от российского газа, то переговоры проходили бы намного легче. Для кого мы покупаем 30-40 миллиардов кубометров газа ежегодно? Для наших металлургов и химиков, которые продолжают гнать на экспорт полуфабрикаты с низкой добавленной стоимостью. Этот экспорт является абсолютно частным делом и обратная связь для остальных украинцев, не занятых в ГМК или химической отрасли, практически не ощутима. Почему-то во многих странах происходят глубокие изменения в структуре экспорта и энергопотреблении, а у нас нет», - подчеркнул эксперт.

В.Юрчишин считает, что только продемонстрировав России меньшую зависимость от российского газа, Украина может в дальнейшем рассчитывать на успех в переговорах. «Конечно, на это потребуется достаточно много времени и сил, но другого выхода нет», - сказал он.

Когда терять уже нечего, остается действовать

Еще один посыл российскому руководству от Украины - решение Хозяйственного суда Крыма о немедленной передаче под контроль «Госгидрографии» ряда гидрографических объектов на побережье Крыма, находящихся в ведении ЧФ РФ. Проще говоря, Президент вернулся к «войне маяков», развязанной еще его предшественником. Таким образом, можно предположить готовность украинской власти к жестким действиям для отстаивания своих интересов.

О необходимости занять максимально жесткую позицию говорит и независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут. Он убежден, что Украине пора перестать бояться россиян, т.к. пример европейских газовых компаний, которые в судах добились от «Газпрома» снижения цены, свидетельствует - с российским монополистом можно и нужно разговаривать с позиции силы. «В случае заострения конфликта, Украина может акцентировать очень весомые вопросы - от сокращения площади баз ЧФ РФ на украинской территории и количества кораблей, до денонсации харьковских соглашений путем рассмотрения легитимности их ратификации в Конституционном суде», - считает эксперт.

Как отметил А.Нарбут, блокада украинских товаров со стороны России и Таможенного союза уже началась, следовательно, время опасений и колебаний для украинского правительства закончилось.

Вместе с тем эксперт напомнил, что процедура рассмотрения украинского иска в Стокгольме займет, как минимум, полгода. Он также считает, что существующая традиция украинско-российских переговоров по газовым вопросам без привлечения экспертов может привести к возникновению, так сказать, казуса харьковских договоренностей. «Так происходит, когда вариант предложенного к подписанию документа предварительно не изучается, а его последствия не просчитываются. Опасность того, что нам в следующий раз как фокусник из рукава достанут очередную «победу» украинских переговорщиков, остается после каждой подобной встречи. Но я надеюсь, что Президент Украины накопил уже достаточно опыта и сделал выводы из последствий харьковских договоренностей, что позволяет нам более оптимистично смотреть в перспективу. Хотя полностью исключать возможность заключения соглашений по харьковской схеме нельзя», - считает экперт.

Оценивая перспективы возникновения нового «газового противостояния» между Украиной и Россией, А.Нарбут подчеркнул, что степень его напряженности будет зависеть от того, насколько жесткую позицию займет Россия. «Если падение цен на нефть, к которым привязана стоимость российского газа, будет иметь долгосрочную тенденцию, то в России вообще не будет никакой мотивации для того, чтобы идти на уступки Украине. Более того, россияне могут отказаться от преференций, предоставленных Украине в экспортной пошлине на газ. Хотя это и ненастоящая преференция, но она позволяет нам экономить на приобретении российского газа. В случае, если правительство России откажется от этой преференции, цена газа для Украины может уже в этом квартале взлететь до 354 долларов за тысячу кубометров, а в следующем - достичь более 380 долларов или свыше 480 долларов без учета харьковской скидки. Это приведет к коллапсу государственных и корпоративных финансов Украины», - прогнозирует эксперт.

Таким образом, по его мнению, России даже не нужно перекрывать газовый вентиль, т.к. она имеет возможность создать настолько мощный экономический прессинг за счет цены газа, что у нашей страны просто не хватит ресурсов для выполнения текущих обязательств как внутренних, так и внешних.

«Такому сценарию Украина может противопоставить лишь глубокое реформирование нефтегазовой сферы. В этом и есть парадокс - чем хуже складывается для нас ситуация, тем более адекватными должны быть наши действия. Единственная польза от встречи президентов в Сочи заключается в том, что Украина, наконец, должна понять, что российская сторона не готова отозваться на украинские предложения, и игнорирует предостережение о судебных исках. Если ми действительно хотим действовать, то нужно использовать все имеющиеся средства - обращаться в Стокгольмский арбитраж и реформировать «Нафтогаз Украины», - подчеркивает А.Нарбут.

Изберет Украина путь компромиссов или бросит все силы на отстаивание своих интересов, станет известно очень скоро...

Антон Лосев (УНИАН)