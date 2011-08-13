«Энергоатом» привлек у «Чешского экспортного банка» кредиты на 748 млн. чешских крон

НАЭК «Энергоатом» привлек у АО «Чешский экспортный банк» кредиты (2 лота) на сумму 747,898 млн. чешских крон (в эквиваленте, 1 чешская крона – примерно 0,47 грн.).

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Кредитная линия (первый лот) в 84,150 млн. крон предоставлена сроком на 5 лет. Средства будут использованы для финансирования поставок стеллажей уплотненного хранения топлива для энергоблока №5 Запорожской АЭС. Стоимость обслуживания этой линии составляет 17,078 млн. крон.

Кредит на 663,748 млн. крон (второй лот) будет использован для приобретения системы управления и защиты для Запорожской АЭС и Хмельницкой АЭС. Средства будут предоставляться поэтапно: первый транш 136,291 млн. крон - в 2011 году сроком на 5 лет; второй транш 261,938 млн. крон в 2012 году сроком на 5 лет; третий транш 265,519 млн. крон - в 2013 году сроком на 5 лет. Стоимость кредита составляет 132,253 млн. крон.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Энергоатом» привлек кредит у «Чешского экспортного банка» на сумму 11,2 млн. евро, в апреле т.г. – на 114,983 млн. чешских крон.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.