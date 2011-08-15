Нефть в пятницу немного подешевела

Фьючерсы на нефть в пятницу после беспорядочной недели закрылись с небольшим понижением, так как трейдеры продолжали отслеживать состояние экономики США, испытывающей трудности, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть в пятницу снизились на 34 цента до 85,38 доллара за баррель, что на 1,50 доллара ниже, чем неделей ранее.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 1 цент до 108,03 доллара за баррель, что на 1,34 доллара, или на 1,2%, ниже, чем неделей ранее.

Фьючерсы на нефть потеряли 1,7% против уровня закрытия прошлой пятницы. Эти небольшие потери опровергают резкие колебания вверх-вниз внутридневных цен на 14,3%.

В начале недели цены на нефть, также как и акции, потерпели удар после понижения агентством S&P кредитного рейтинга США. Во вторник они упали до самого низкого уровня почти за 10 месяцев - 79,30 доллара за баррель, а внутридневной минимум составил 75,51 доллара за баррель. В последнюю неделю июля, когда нефть торговалась по цене выше 100 долларов за баррель, это казалось немыслимым.

К середине недели крупные институты представили новые прогнозы, показавшие, что скудные мировые запасы во втором полугодии продолжат истощаться для удовлетворения спроса, если только не произойдет неожиданного замедления мирового экономического роста. Это помогло нефтяным фьючерсам обрести опору, хотя и на низких уровнях, а дополнительную поддержку обеспечил рост фондового рынка, обусловленный стремлением инвесторов покупать по низкой цене.

Министерство энергетики США заявило, что этим летом спрос на бензин – наиболее широко используемый нефтепродукт в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти, – упадет на 2,1% до самого низкого уровня за 10 лет. Спрос в 2011 году в целом будет самым низким с 2002 года в ответ на годовой скачок цен на 27%, который стал крупнейшим с 2000 года.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB понизились в цене на 0,51 цента до 2,8222 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 0,45 цента до 2,9037 доллара за галлон.