Способна ли Украина озеленить свою энергетику?
Зеленая экономика во всем мире набирает обороты. Вполне возможно, что после информационного XX века, XXI ознаменуется развитием зеленых технологий...
Зеленая экономика во всем мире набирает обороты. Вполне возможно, что после информационного XX века, XXI ознаменуется развитием зеленых технологий. Зеленый вектор может стать реальным направлением модернизации экономики Украины и ребрендинга государства.
Мировой тренд
Стабильное развитие снова на повестке дня мирового сообщества. В 2012 году на всемирном саммите в Рио-де-Жанейро, через двадцать лет после первого саммита будут обсуждать решения проблемы пагубного влияния на экологию увеличения к 2050 году на треть количества населения. Эта тенденция подрывает возможность обеспечить растущие потребности мировой экономики. Задача в том, чтобы найти правильный подход к экономическому росту - то есть развиваться, но не рубить сук, на котором сидим. Как обеспечить благосостояние людей, и при этом, например, не увеличить потребление энергетических ресурсов - одна из ключевых проблем на международной арене.
Организаторы саммита считают, что именно зеленая экономика может решить комплекс задач - повысить уровень жизни и социального равенства, существенно снизив экологические риски и дефициты. Подготовленные к саммиту доклады ООН показывают, что развитие отраслей зеленой экономики приведет к инвестициям и созданию рабочих мест, в том числе, в развивающихся странах. Уже сегодня, многомиллионные инвестиции в возобновляемую энергетику пришли в страны Африки (например, в Кении за несколько лет было проинвестировано около 1 млрд дол. США). Эти факты, развенчивают два распространенных мифа: зеленой может быть только развитая экономика; экологизация не совместима с экономическим ростом.
Финансовый кризис только добавил популярности зеленой экономике. Так получилось, что именно нефть (а точнее цены на нее) стали символом чрезмерного потребления и финансовых спекуляций, которые привели к кризису. После экономического потрясения все увидели, что зеленые отрасли не так много потеряли, по сравнению с другими секторами мировой экономики. Наконец, бизнес понимает, что существующая парадигма развития исчерпала себя, и, что экономика нуждается в новых источниках роста.
Капитал: виды и подвиды
Основой зеленой экономики является природный капитал. Этим термином описывают различные экосистемы, которые восстанавливаются, природные ресурсы - растительность, животный мир. Точного определения зеленой экономики на сегодняшний день не существует, но к ней относят такие отрасли как возобновляемая энергетика, энергоэффективность, общественный транспорт, устойчивое земледелие, обеспечения биоразнообразия, сферу природоохранных услуг.
Человечество больше ценит то, чего не хватает. По оценкам, приведенным в докладе ООН, до 60% товаров и услуг, полученных благодаря экосистемам критически важным для обеспечения жизнедеятельности, произведенные или с нарушением принципов устойчивого развития, или же сам процесс нанес им существенный ущерб.
Уже сегодня внедряется инициатива учитывать динамику прироста природного капитала в ВВП. Логика проста - если нельзя что-то посчитать, то и сложнее это сохранить или приумножить.
Зеленая энергетика в цифрах
Чистая или зеленая энергетика - одна из самых перспективных отраслей зеленой экономики. Об этом свидетельствует статистика занятости в сфере динамики поступления инвестиций. В частности, "чистая энергетика" создает все больше рабочих мест в США. Например, по данным Pew Сenter, (http://www.pewcenteronthestates.org/uploadedFiles/Clean_Economy_Report_Web.pdf) с 1998 по 2007 год количество рабочих мест (белых и синих воротничков) в данном секторе выросло на 9,1%, в то время, как всего в экономике США на 3,7%. Кроме роста занятости, также изменяется распределение рабочих мест между отраслями энергетики.
Темпы роста инвестиций в зеленую энергетику (в среднем на 33% за 2002-2009 гг.) опережают другие отрасли. В ООН подсчитали, что необходимо инвестировать около 2% мирового ВВП в период 2010-2050 гг. на научные исследования, обучение, новые технологии и на развертывание зеленой инфраструктуры. По подсчетам ряда исследовательских центров, только на борьбу с глобальным потепление необходимо привлечь около 500 млрд - 1 трлн дол. США в год в ближайшие 10 лет.
Озеленить "коричневую" энергетику
Сейчас украинский энергетический сектор далек от принципов зеленой экономики и активно проедает природный капитал. Сельскохозяйственная продукция и энергия - ресурсы, спрос на которые с увеличением количества людей на земле будет расти в первую очередь. Поэтому озеленение традиционной энергетики - важный этап устойчивого развития каждого государства.
Несмотря на бурные темпы развития ветровой и солнечной энергетики в Украине, структурные изменения в энергобалансе будут происходить в течение длительного периода. Ориентируясь на обновленную энергетическую стратегию, можно заключить, что возобновляемая энергетика не вытеснит уголь из энергобаланса страны ближайшие 20-30 лет.
Поэтому, следует стимулировать не только развитие возобновляемых источников энергии, но и озеленения, так называемой, "коричневой энергетики". Например, возможен симбиоз. Ряд крупных ТЭС в Польше наряду с углем активно сжигают брикеты из биомассы. В то время, как в Украине на законодательном уровне запрещено использовать несколько видов твердого топлива одновременно.
Кроме того, замедлить использование природного капитала сжигая уголь можно повышением эффективности производства и потребления энергии. Высокая эффективность - это, прежде всего, новые технологии, новое оборудование - по обе стороны линий электропередач.
Наконец, озеленение энергетики предусматривает утилизацию отходов. Здесь, пожалуй, в Украине наблюдается наименьший прогресс. Отсутствует инфраструктура и законодательство для переработки и дальнейшего использования шлаков и дымовых газов. Просто высыпать на дорогу шлак не сложно, но для строительства европейского уровня дорог нужны определенные параметры и технологии. Однако западные технологии утилизации часто не подходят для местного сырья - их нужно адаптировать к местным реалиям. Наконец, данный подсектор не развивается еще и потому, что в Украине наблюдается избыток сырья для строительства, рента на его добычу относительно низкая.
Зеленый вектор - государственный имидж
Озеленение украинской экономики может радикально изменить имидж государства. У Украины, как государства, нет устоявшегося бренда - кто видит в ней сельскохозяйственную страну, кто - промышленную, а кто транзитную территорию. Однако нет сомнений в том, что Украина обладает значительным объемом природного капитала. Но его потенциал с каждым годом уменьшается.
Если во многих странах зеленый вектор, требует переориентации существующих инвестиционных потоков, то для Украины проблемно привлечь средства даже в коричневую экономику. А потому, курс на модернизацию, даже без приставки «зеленая» возможен только в результате улучшения инвестиционного климата в стране. Опыт показывает, что для этого необходимо откорректировать политику субсидирования, создать рыночную инфраструктуру. Это позволит государству не бежать за скорым поездом под названием «Европа», а войти вместе с ней в наше общее «завтра».
Игорь Богатырев, координатор проекта «Стратегия интеграции Украины в Европейское энергетическое сообщество»