Ладыжинская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 4%

В январе-июле 2011 года Ладыжинская тепловая электростанция увеличила производство электроэнергии на 4%, или 77 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 2 млрд. кВт/ч.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель электростанции.

В частности, в июле 2011 года Ладыжинская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 13,77%, или на 38 млн. кВт/ч, по сравнению с июнем 2011 года - до 314 млн. кВт/ч, по сравнению с июлем прошлого года производство электроэнергии увеличилось на 2,95%, или на 9 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Ладыжинская тепловая электростанция увеличила производство электроэнергии на 1,75%, или 0,065 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом - до 3,779 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Ладыжинская ТЭС расположена в Ладыжине Винницкой области и входит в состав компании "Западэнерго". Оснащена 6 энергоблоками мощностью по 300 мВт каждый. В состав "Западэнерго" входят Бурштынская, Добротворская и Ладыжинская ТЭС.