«Нафтогаз Украины» завершил первое полугодие с прибылью 490 млн. грн.

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило первое полугодие 2011 года с чистой прибылью 490,088 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 866,712 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 28,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 57 млрд. 242,100 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 28,9% – до 67 млрд. 620,530 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистым убытком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1 млрд. 258,645 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.