Лисичанский НПЗ увеличил переработку на 16,5%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-июле т.г. увеличил переработку нефтяного сырья на 16,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 899,3 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-июле т.г. на Лисичанский НПЗ увеличились на 15,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 925,7 тыс. тонн.

За 7 месяцев т.г. Лисичанский НПЗ увеличил производство бензина на 29,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 887,0 тыс. тонн, дизельного топлива – на 28,7% – до 849,5 тыс. тонн, мазута – на 17,7% – до 842,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.