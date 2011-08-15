Шебелинский ГПЗ увеличил переработку на 0,5%

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июле увеличило переработку газового конденсата на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 404,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-июле Шебелинский ГПЗ увеличил производство бензина на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 233,8 тыс. тонн, дизельного топлива - сократил на 1,9% – до 103,3 тыс. тонн, мазута - сократил на 6,2% – до 39,5 тыс. тонн.

Напомним, что с 10 по 17 мая Шебелинский ГПЗ был остановлен на ремонт, во время которого была проведена ревизия и ремонт технологического оборудования, чистка колон и теплообменной аппаратуры, замена запорной арматуры и трубопроводов.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Шебелинский ГПЗ сократил переработку газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, до 11,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.