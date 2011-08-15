Долг в 1,7 млрд. долларов не был причиной газового кризиса между Украиной и Россией - Шлапак

Долг в 1,7 млрд. долларов не был причиной возникновения газового кризиса между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время допроса в Печерском районном суде Киева заявил бывший заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, отвечая на вопрос экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

«Никакого отношения к возникновению кризиса эта история не имеет», - сказал он.

По мнению А.ШЛАПАКА, все отношения между «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» не имеют никакого отношения к делу, которое рассматривается в суде. А поэтому, убежден он, не нужно втягивать «РосУкрЭнерго» в этот процесс в качестве третьей стороны.

Также А.ШЛАПАК отметил, что сейчас Украина не может в одностороннем порядке разорвать подписанные в 2009 году контракты, поскольку, убежден он, в таком случае Европа может стать на сторону России, побаиваясь возникновения очередного газового кризиса. «Нас все равно ткнут мордой в этот контракт», - отметил А.ШЛАПАК.

Отвечая на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО, что помешало тогдашнему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО урегулировать газовые вопросы во время встреч с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, А.ШЛАПАК сказал: «ЮЩЕНКО не имел права и компетенции лезть непосредственно за Вас и ДУБИНУ в газовые вопросы».