Philips установил энергосберегающее освещение на стадионе ФК «Севастополь»

Компания Royal Philips Electronics обеспечила энергосберегающим освещением обновленную домашнюю арену футбольного клуба «Севастополь».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, достигнутые измеренные уровни освещенности таковы: вертикальная освещенность Ев=1494 люкс; Емин/Еср=0,76; Емин/Емакс=0,60; горизонтальная освещенность Ег=1761 люкс; Емин/Еср=0,78; Емин/Емакс=0,61.

«Данные показатели говорят о том, что равномерность светораспределения достаточно высока, то есть игрокам, болельщикам на стадионе, а также телезрителям не будет казаться, что одни части поля освещены ярче, чем другие», - отмечают в сообщении.

Данное световое оборудование позволяет сэкономить порядка 10% электроэнергии на освещении футбольного поля, что составляет около 40 кВт ч. Свет направлен только в те зоны, где он необходим, что делает игру комфортной для игроков, зрителей, а также жителей окружающих микрорайонов, снижая эффект ослепления и загрязнения светом окружающего пространства.