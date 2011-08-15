Миллер предлагает Украине сотрудничество в газовой сфере по белорусской модели

Развитие сотрудничества России и Украины в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, что и с Беларусью.

Об этом заявил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР журналистам по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО сегодня в Сочи, передает РИА "Новости".

«По мнению «Газпрома», развитие сотрудничества в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, по которой мы работаем с нашими белорусскими друзьями», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, на встрече Ю.БОЙКО представил предложения по развитию газотранспортного сотрудничества между Россией и Украиной, эти предложения охватывают «не только сотрудничество в газотранспортной сфере, но и сотрудничество по другим направлениям».

«Мы изучим эти предложения и дадим им оценку, и направим ответ украинским друзьям», - сказал глава «Газпрома».

Напомним, «Газпрому» принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в настоящее время ведутся переговоры о покупке еще 50%.