За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились в среднем на 1,4%

С 8 по 15 августа 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,8-1,8% (в среднем на 1,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 августа 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,2%, или 140 грн./тонна, – до 11 910 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 0,8%, или 100 грн./тонна, – до 12 020 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 1,8%, или 230 грн./тонна, – до 12 480 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 1,7%, или 180 грн./тонна, – до 10 190 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.