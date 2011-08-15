С 2012 года Россия введет для Беларуси понижающий коэффициент при определении цены на газ

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН обещает, что с 2012 года Россия введет для Беларуси понижающий «интеграционный» коэффициент при определении цены на газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Беларуси Михаилом МЯСНИКОВИЧЕМ в Москве.

«Могу Вас проинформировать: в России принято решение со следующего года, с 2012 года, ввести в газовую формулу при определении цены для Белоруси так называемый интеграционный понижающий коэффициент», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что уровень этого коэффициента предстоит определить в ходе переговоров хозяйствующих субъектов.

«Исходим из того, что мы в рамках интеграционных объединений должны выйти на условия равной конкуренции для всех участников экономической деятельности, и энергетика здесь играет не последнюю роль», - добавил он.

Российский премьер рассчитывает, что введение понижающего коэффициента будет синхронизировано с приобретением "Газпромом" оставшихся 50% в "Белтрансгазе".

В свою очередь, М.МЯСНИКОВИЧ выразил надежду, что этот коэффициент будет меньше единицы.