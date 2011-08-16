Нефть в понедельник подорожала

Нефтяные фьючерсы подорожали по итогам торгов в понедельник на фоне роста акций и ослабления доллара США, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,50 доллара, или на 2,9%, до 87,88 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,88 доллара, до 109,91 доллара за баррель.

В понедельник утром доллар снизился на фоне разочаровывающих данных Федерального резервного банка Нью-Йорка о ситуации в производственном секторе региона, а акции открылись с повышением и удержали за собой завоеванные позиции.

Евро также укрепился в преддверии запланированной на вторник встречи лидеров двух крупнейших европейских экономик. На фоне сохраняющихся в еврозоне опасений относительно долговых проблем трейдеры ждут результатов переговоров президента Франции Николя САРКОЗИ и канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ в Париже. На прошлой неделе Франция сообщила о том, что рост ВВП во 2-м квартале не оправдал ожиданий, что породило опасения о возможности понижения рейтинга долговых обязательств.

В конце дня цены на сырую нефть превысили отметку 88 долларов за баррель, что произошло впервые за последние семь дней.

В краткосрочной перспективе рынок будет ориентироваться на данные по запасам в США, которые, как ожидается, продемонстрируют сокращение запасов сырой нефти на 400 000 баррелей, хотя нефтеперерабатывающие заводы уменьшат свою загруженность на 0,4 процентного пункта по сравнению с 90% неделей ранее.

Американский институт нефти должен опубликовать свои цифры за тот же период во вторник. Министерство энергетики США представит свой отчет в среду.

Сентябрьские фьючерсы на бензин по итогам торгов подорожали на 5,23 цента, до 2,8745 доллара за галлон, а сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 4,04 цента, до 2,9441 доллара за галлон.