Суд по делу Тимошенко начал допрос бывшего министра регионального развития

Печерский райсуд Киева начал допрос бывшего министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ в качестве свидетеля по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, 11 мая В.КУЙБИДА был допрашен по этому делу в Генеральной прокуратуре.