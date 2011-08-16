Производство светодиодов решит вопросы импортозамещения и энергосбережения - Семиноженко

В Украине будет налажено серийное производство светодиодов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, об этом заявил председатель агентства Владимир СЕМИНОЖЕНКО во время выставки-презентации продукции отечественных производителей энергосберегающей светодиодной осветительной техники, которая состоялась в Киеве.

По его словам, серийное производство светодиодов на украинских заводах поможет в решении сразу двух стратегических задач: по импортозамещению и энергосбережению.

Как сообщил председатель Госинформнауки, сегодня в Украине производится всего 30% добавленной стоимости готовых светодиодных изделий. Но уже сейчас есть возможность производить 50%, а в перспективе – 80%. Украинские заводы полностью готовы к испытательному серийному производству светодиодных устройств для освещения станций метро, подъездов, улиц и тому подобное. До 2020 года 80% освещения по всей стране будет обеспечиваться на основе светодиодных технологий.

«Сегодня мы переходим от этапа научных разработок к этапу производства. Государство становится основным заказчиком для отечественных производителей высокотехнологичных товаров, и это – признак новой экономической политики», – заявил В.СЕМИНОЖЕНКО.