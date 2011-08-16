Куйбида подтвердил целесообразность директив, выданных Тимошенко

Свидетель по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА сегодня в Печерском суде Киева подтвердил целесообразность выдачи Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году директив на переговоры относительно подписания газовых контрактов с учетом тяжелого кризисного состояния Украины в газовой сфере.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"В той ситуации это был вопрос не только хозяйственного, он был и политического значения. И я понимаю, что в той ситуации такие директивы стоило давать, потому что политическая ситуация была очень сложной. Экономики тоже, потому что мы могли получить Алчевск в нашем государстве", - цитирует сайт слова В.КУЙБИДЫ.

Экс-министр подчеркнул, что во время газового кризиса европейские страны требовали от Украины бесперебойного транзита газа, несмотря на то, что причиной кризиса была позиция российской стороны.

"Тогда вице-премьер по международным вопросам НЕМЫРЯ информировал о тех звонках и разговорах, которыми осуществлялось фактическое давление на Украину, и обвиняли Украину в том, что она является причиной непоставки газа в европейские страны", - отметил он.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после допроса В.КУЙБИДА отметил, что Кабмин в начале 2009 года имел право давать указания "Нафтогазу", учитывая ситуацию, которая сложилась в государстве с поставками газа.

«Учитывая то, что газа в то время в Украине было недостаточно для обеспечения потребительских нужд граждан Украины, и настроения в регионах были как минимум пессимистическими... Хозяйственный кодекс Украины говорит о том, что такое предприятие как НАК «Нафтогаз» является хозяйствующим субъектом и самостоятельно ведет внешнеэкономическую деятельность, а Кабинет министров или министерство имеет право контролировать его и может давать, формулировать для таких предприятий - казенных и государственных - условия заключения контрактов. Может, но не обязательно. А следовательно рассматривать эти вопросы на заседании Кабинета министров можно, исходя из конкретной ситуации», - сказал В.КУЙБИДА.