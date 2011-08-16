Ющенко поддерживает данные им показания по делу Тимошенко и просит объявить их в суде - заявление

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает свои показания, данные им во время досудебного следствия по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, и просит объявить их в судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении представителей В.ЮЩЕНКО, поступившем в канцелярию Печерского райсуда Киева, которое зачитал судья Родион КИРЕЕВ.

Согласно заявлению, В.ЮЩЕНКО находится за пределами Украины. Он поддерживает в полном объеме показания, данные им во время досудебного следствия, и просит объявить их во время судебного заседания. Это заявление датировано 10 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, 4 августа судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу установления местожительства бывших Президента В.ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и других для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

5 августа пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА сообщила, что бывший Президент даст показания по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО по возвращении из отпуска. 15 августа В.ЮЩЕНКО вернулся из Парижа в Киев.