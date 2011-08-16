Заявки на участие в аукционе по экспорту электроэнергии подали две компании ДТЭК

ООО «ДТЭК. Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в состав частного энергохолдинга ДТЭК, подали заявки для участия в аукционе НЭК «Укрэнерго» по экспорту электроэнергии в сентябре т.г.

Об этом УНИАН сообщили в аукционной комиссии «Укрэнерго».

Согласно сообщению, потенциальных участников заинтересовали всего 7 лотов сечения: по направлению в Беларусь (350 МВт), Молдову (200 МВт), а также в Польшу (215 МВт). Стартовая цена на все лоты определена на уровне 1 тыс. грн.

Аукцион состоится сегодня в 16.00

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в сентябре т.г. доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,165 тыс. МВт по 4 межгосударственным направлениям.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.