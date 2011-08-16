Тимошенко и ее адвокаты хотят услышать от Бойко в суде о создании «РосУкрЭнерго» - Турчинов

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и ее адвокаты хотят услышать от министра топлива и угольной промышленности Юрия БОЙКО во время допроса в Печерском райсуде Киева по рассмотрению дела о подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году о создании компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам возле здания суда заявил заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Если бы прокуратура и суд действительно рассматривали вопросы, которые являются предметом Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, то он должен был давать показания, как он создавал «РосУкрЭнерго», создавались коррупционные схемы, как он, будучи в должности первого заместителя министра топлива и энергетики и руководителя НАК «Нафтогаза», подписывал изначально невыгодные для страны соглашения с «РосУкрЭнерго», в которой он представлял в руководстве одного из владельцев – господина ФИРТАША, и многие другие интересные вопросы, которые можно было бы ему задать и услышать ответ», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что существуют много вопросов относительно коррупционной схемы, участниками которой являются действующие высокопоставленные должностные лица Украины.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ сомневается, что в случае вызова Ю.БОЙКО в суд все эти вопросы «будут интересовать заказчиков этого процесса».

Как сообщал УНИАН, 15 августа Печерский райсуд Киева решил вызвать министра топлива и угольной промышленности Ю.БОЙКО на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.