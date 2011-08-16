Добыча газа в Украине сократилась на 1,4%, нефти – на 4,5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июле сократили добычу природного газа на 1,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 11,1 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июле добыча нефти в Украине сократилась на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,425 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июле сократилась на 11,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 501,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного - увеличилась на 10,3%, до 0,415 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м. В 2010 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2010 году сократилась на 8,8%, по сравнению с 2009 годом, до 928,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».