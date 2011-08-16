«Укрспецтрансгаз» намерен приобрести 80 вагоно-цистерн

ПАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) намерено приобрести 80 вагоно-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов у ООО «Промтрейд-М» (г. Киев) за 79,88 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта – 11 августа, конечный срок подписания договора – 10 сентября 2011 года.

Срок поставки вагонов – с момента подписания по декабрь 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укрспецтрансгаз» увеличил чистую прибыль в 3,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 15,428 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) специализируется на транспортировке сжиженного газа железнодорожным транспортом. «Укрспецтрансгаз» имеет в своем распоряжении более 2 тыс. цистерн для транспортировки сжиженного газа.

100% акций ПАО «Укрспецтрансгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».