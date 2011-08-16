Запорожскому титаномагниевому комбинату спишут свыше 90% долга за электроэнергию

Казенному предприятию «Запорожский титаномагниевый комбинат» государство спишет 465 млн. грн. долгов за электроэнергию в связи со вступлением в силу Закона о списании долгов на казенных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, на совещании в облгосадминистрации начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Запорожской облгосадминистрации Евгений СЕМИЧАЕВСКИЙ сказал, что «в связи со вступлением в силу закона, подписанного Президентом Украины, «О списании долгов за электроэнергию на казенных предприятиях», из 503 млн. гривень, которые «Запорожский титаномагниевый комбинат» задолжал за электроэнергию, 465 млн. грн. (92,44%) подлежат списанию».

Справка УНИАН. КП «ЗТМК» - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана, на сегодняшний день является крупнейшим должником за потребленную электроэнергию в Запорожской области. Суммарный долг остальных промпредприятий Запорожской области на сегодняшний день составляет 164 млн. грн.