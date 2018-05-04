Для кого «нарисовали» прибыль Нафтогаза?

На фоне череды неудач, преследующих украинское правительство на газовом фронте, результаты финансовой деятельности НАК «Нафтогаз Украины» за І полугодие выглядят, без преуменьшения, как "газовый факел в темном царстве". Не благодаря, а вопреки, «Нафтогаз» заявляет о том, что его прибыль за первые 6 месяцев текущего года составила 490 млн. грн. Хотя это и невесть какое достижение для крупнейшей украинской компании с ежегодным оборотом в 50-60 млрд. грн., но оно не может не радовать. Особенно, если вспомнить, что за первое полугодие 2010 года его убыток превышал 866 млн. грн. Получается, что все разговоры о плачевном финансовом состоянии НАКа были, мягко говоря, преувеличением? Однако эксперты упорно не видят причин для оздоровления компания и называют прибыль за первое полугодие не иначе как «нарисованной»...

Особенности бухгалтерского учета: три пишем - два в уме

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило первое полугодие 2011 года с чистой прибылью 490 млн. 88 тыс. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составлял 866 млн. 712 тыс. грн. Таковы официальные результаты финансовой деятельности НАК «Нафтогаз Украины», опубликованные на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, в январе-июне «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 28%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 57 млрд. 242 млн. 100 тыс. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 28,9% – до 67 млрд. 620 млн. 530 тыс. грн. Напомним, что 2010 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистым убытком 21 млрд. 431 млн. 345 тыс. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1 млрд. 258 млн. 645 тыс. грн.

Аналитики некоторых инвесткомпаний Украины отмечают, что улучшение показателей НАКа связано 18-поцентным повышением тарифов на газ для промышленных предприятий в первой половине 2011 года, тогда как средняя цена импортного газа за этот же период выросла только на 3% - до 275 долларов за 1 тысячу кубометров. Инвестаналитики также прогнозируют, что в начале третьего квартала т.г. рост цен на газ и увеличение тарифов для промышленности будут симметричными. Это, по их мнению, позволит компании и третий квартал текущего года закончить с прибылью.

Что же касается годовых результатов «Нафтогаза», то тут аналитики уже менее оптимистичны, и осторожно отмечают, что все будет зависить от того, поднимет ли правительство цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, а также от того, сможет ли Украина уговорить Россию пересмотреть формулу цены газа. Но даже несмотря на такие оговорки, финансовая ситуация в НАКе выглядит вполне неплохо, учитывая, что даже в предкризисные 2006-2008 годы компания работала фактически на себя, не принося в бюджет страны практически никаких доходов. Если же вспомнить о том, что в начале 2009 года с Россией были подписаны крайне невыгодные для Украины соглашения по газу и с тех пор «Нафтогаз» лихорадило так, что ему пророчили неминуемый дефолт, впору устраивать торжества по случаю выхода компании из кризиса.

Однако независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут убежден, что прибыль «Нафтогаза» за первое полугодие можно объяснить только несуразностью украинской системы бухгалтерского учета. Он отметил, что «Нафтегазу» всегда очень трудно вести профессиональный диалог с экспертами относительно финансового состояния компания, так как официальная бухгалтерская отчетность компании никогда не отражает реального положения дел в НАКе.

По мнению А.Нарбута, нужно смотреть куда уходят деньги, которые государство, как акционер, вкладывает в уставной фонд «Нафтогаза». «Эти деньги могут на определенном этапе перекрывать убытки компании, но в итоге эти вложения все равно оборочиваются отрицательным результатом работы «Нафтогаза» для украинского бюджета. Средства для оплаты российского газа брались из кредитов, за которые придется расплачиваться, а значит ни о какой прибыли речь в принципе идти не может. Таким образом результат работы «Нафтогаза» за 2011 год может оказаться еще более худшим, чем в 2010 году», - сказал А.Нарбут.

С Нарбутом трудно не согласиться, потому что всем прекрасно известно, что за последние 2,5 года Правительство неоднократно обязывало государственные банки выкупать ОВГЗ «Нафтогаза». Только на конец сентября 2010 г. задолженность «Нафтогаза» и его дочерней компании «Укртранснафта» Ощадбанку составляла сумму в 21 млрд. 38 млн. грн. (47% всего кредитного портфеля банка). Практика продажи ОВГЗ «Нафтогаза» банкам, правда уже не только государственным сохранилась и в текущем году. В мае этого года Дельта Банк выкупил ОВГЗ «Нафтогаза» на 5 млрд. а в июне планировал выкупить еще на 3,5 млрд. гривен. Результатом таких операций становится многомиллиардная задолженность государства перед банками, ведь ОВГЗ необходимо выкупать и притом в достаточно сжатые сроки.

Предынфарктное состояние «Нафтогаза» - тяжелое но стабильное

Но может быть не стоит сгущать краски, возможно Кабмин действительно может с помощью повышения цен газ на внутриукраинском рынке оздоровить компанию. Как считает руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, прибыль полученная от текущей операционной деятельности «Нафтогаза» действительно связана с ростом цен на газ на внутриукраинском рынке, как для промышленных потребителей так и для населения. «Этот рост цен совершенно естественным образом увязан с ростом цены импортируемого газа, которая повышается ежеквартально. Поэтому появление прибыли за первое полугодие вполне объяснимо, другое дело, что на основании прибыльности «Нафтогаза» делать выводы об отсутствии проблем у компании было бы большой ошибкой. «Нафтогаз» по сути ежемесячно рассчитывается с «Газпромом» через механизмы вовлечения внешних заимствований. Понятно, что в НАКе об этом факте предпочитают не вспоминать, раскрывая лишь цифры прибыли от операционной деятельности», - отметил М.Гончар.

Он также, напоминает о колоссальных долгах «Нафтогаза», накопившихся за последние годы, вследствие практики постоянных заимствований. «Без кредитных ресурсов «Нафтогаз» просто не свел бы концы с концами. В результате, цифра прибыльности за первое полугодие выглядит «нарисованной» и не отражает реального состояния компании. На фоне прибыли следует показывать объем задолженности и условия ее погашения», - убежден эксперт.

М.Гончар прогнозирует, что и 2011 год «Нафтогаз» закончит с убытком, а в первом полугодии 2012 года финансовая ситуация компании может еще больше ухудшиться. «Цена корзины нефтепродуктов, к которой привязана стоимость российского газа, будет идти по восходящей до конца текущего года и продолжит свой рост в первом и втором кварталах 2012 года. Возможно, только в третьем квартале следующего года стоимость российского газа начнет снижаться, но только если нынешняя динамика цен на нефть сохранит тенденцию к снижению. Наблюдающееся сегодня снижение стоимости нефти отразится на стоимости нефтегазовой корзины только через 9 месяцев», - пояснил эксперт.

Отмечая, что цена российского газа, хотя и главная, но далеко не единственная проблема НАКа, М.Гончар предположил, что состояние «Нафтогаза» будет оставаться стабильно тяжелым в обозримом будущем. «Я далек от мнения о том, что «Нафтогаз» вот-вот рухнет под тяжестью долговых обязазательств. В своем нынешнем состоянии компания пребывает уже очень давно и вполне может продержаться еще достаточно продолжительное время, поскольку сохранять «Нафтогаз» в таком подвешенном состоянии выгодно определенным бизнес-кругам», - убежден эксперт.

Единственный выход из ситуации, по его мнению — это уже многократно проговоренная реформа «Нафтогаза», включающая в том числе разделение НАК на отдельные профильные компании. «К сожалению, действия нынешнего Правительства в этом вопросе ничем не отличаются от того, что делали, а точнее не делали его предшественники. Реформа «Нафтогаза» по прежнему не начата», - добавил М.Гончар.

В заключение приходится констатировать, что ни профильных экспертов, ни тем более людей из «Газпрома», МВФ или ЕБРР, информация о прибыли «Нафтогаза» не сможет ввести в заблуждение. Конечно, можно говорить о том, что никто никому и не пытался пустить пыль в глаза, ведь размещение финансовой отчетности на сайте ГКЦБФР - это всего лишь обязательная процедура. Тем не менее, широта и скорость распространения новости о прибыли «Нафтогаза», требовала экспертной оценки, которая и приведена выше. Очень хотелось бы однажды услышать, что «Нафтогаз» действительно стал работать в плюс, ведь это был бы прекрасный сигнал для всей украинской экономики и зарубежных инвесторов. Будем надеяться, что это фантастическое, с сегодняшней точки зрения событие, все же станет когда-нибудь реальностью.

Антон Лосев (УНИАН)