Бойко заявляет, что не имеет отношения к созданию «РосУкрЭнерго»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявляет, что не имеет отношения к созданию компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Печерском райсуде Киева во время допроса по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, отвечая на ее вопрос.

«Я не имею никакого отношения к соучредительству «РосУкрЭнерго». Все эти обвинения не правдивы», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО опять отметил, что если бы Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 году подписала газовый контракт, которым не предусматривалось участие компании-посредника в поставках газа в Украину и которым была уменьшена цена на газ, то он «бы ей аплодировал». Однако, по словам Ю.БОЙКО, цена на газ для Украины после подписания контракта в 2009 году наоборот выросла вдвое.

Следует отметить, что Ю.БОЙКО прибыл в здание суда не с центрального входа, а через черный вход, поскольку перед въездом в здание суда со стороны Крещатика стоят сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, которые 5 августа забросали его грязью, а вчера облили водой и сорвали очки с бывшего первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА.

В настоящее время активисты партии «Батьківщина» неподалёку от здания суда скандируют: «БОЙКО, позор!», «БОЙКО, не ври, а говори правду!».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла Ю.БОЙКО в создании коррупционных схем на газовом рынке Украины.

Экс-премьер отметила, что Ю.БОЙКО является одним из учредителей компании «РосУкрЭнерго», при посредничестве которой в Украину поставлялся природный газ из России до 2009 года.