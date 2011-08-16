Завершена подготовка к заполнению газом «Северного потока» - «Газпром»

Москва. Завершена подготовка к заполнению газом газопровода «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам проектирования и строительства на северо-западе России газопроводов «Ухта — Торжок», «Починки — Грязовец», «Грязовец — Выборг», «СРТО — Торжок», линейных компрессорных станций и расширения Грязовецкого газотранспортного узла.

«В настоящее время завершены испытания «под нагрузкой» установки для подготовки газа к заполнению «Северного потока». Заполнение запланировано на сентябрь текущего года и является необходимым технологическим этапом перед началом работы установки подготовки газа к транспортировке и газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые будут обеспечивать доставку газа потребителям», - говорится в сообщении.

Также завершен монтаж установки подготовки газа к транспортировке и ГПА общей мощностью 210 МВт.

Участники совещания отметили высокую интенсивность работ по расширению газотранспортных мощностей на северо-западе России.

Так, на газопроводе «Грязовец — Выборг» продолжается сооружение системы лупингов линейной части. На КС «Волховская», входящей в систему газопровода, завершаются строительно-монтажные работы, идет подготовка газоперекачивающего оборудования к пусконаладке. На КС «Елизаветинская» и «Бабаевская» пусконаладочные работы продолжаются.

На газопроводе «Починки — Грязовец» с начала года сварено и уложено в траншею 346,8 км линейной части. С учетом 300 км, строительство которых было завершено в прошлом году, это составляет почти 100% общей протяженности газопровода. Завершены испытания 70% крановых узлов, идут гидроиспытания построенных участков газопровода. На КС «Вязниковская» ведутся строительно-монтажные работы, на КС «Ивановская» и «Лукояновская» — пусконаладочные.

Продолжается строительство КС «Синдорская», «Урдомская», «Нюксеницкая», которые войдут в систему магистрального газопровода «СРТО — Торжок».

Справка УНИАН: В настоящее время проводится расширение Грязовецкого газотранспортного узла — одного из основных в Северном газотранспортном коридоре. Через Грязовецкий узел будет обеспечиваться подача газа в газопровод «Северный поток» с сентября 2011 года. Ключевым объектом Грязовецкого газотранспортного узла является КС «Грязовецкая». Ведется работа по увеличению ее мощности до 389 МВт.

Подача газа в «Северный поток» будет осуществляться по газопроводу «Грязовец — Выборг». Его протяженность составляет 900 км, проектная мощность — 55 млрд. куб. м газа. Ввод газопровода в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно с 2011 года. В настоящее время построена линейная часть газопровода (900 км), ведется сооружение системы лупингов общей протяженностью 700 км. Планируется, что на полную мощность газопровод выйдет к концу 2012 года.

Строительство газопровода «Починки — Грязовец» ведется для повышения надежности и гибкости работы ЕСГ в Северо-Западном и Центральном регионах России. На первом этапе газопровод будет обеспечивать поставки дополнительных объемов газа в Северо-Западный регион, в том числе для газопровода «Северный поток». На следующем этапе, с приходом газа из месторождений Ямала, газопровод начнет работать в реверсивном режиме, поток газа будет перенаправлен в Центральный регион.

Газопровод «Починки — Грязовец» пройдет по территории Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Вологодской областей. Его общая протяженность составит около 650 км, диаметр 1420 мм, рабочее давление 75 атм. Проектная производительность газопровода — до 36 млрд куб. м в год. Строительство газопровода началось в сентябре 2007 года.

Система магистральных газопроводов «Ухта — Торжок» предназначена для поставок ямальского газа в Центральный регион. Ее протяженность составит 1300 км, производительность — 90 млрд куб. м газа в год, рабочее давление — 100 атм.

КС «Портовая» будет обеспечивать транспортировку газа по газопроводу «Северный поток». Она станет уникальным объектом мировой газовой отрасли по суммарной мощности (366 МВт), рабочему давлению (220 атм), расстоянию транспортировки газа (1200 км), а также суточному объему осушки газа (170 млн куб. м). При строительстве станции «Газпром» использует новейшее оборудование и самые передовые технологии.