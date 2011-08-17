Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

Цены на нефть в среду растут в среднем на 0,2-0,5% на данных Американского института нефти (American Petroleum Institute) о том, что запасы нефти в стране достигли самого низкого уровня с июня 2009 года, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости. Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 07.46 мск выросла на 0,44 доллара, или на 0,51%, до 87,090 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавила 0,24 доллара, или 0,22%, составив 109,370 доллара за баррель.

В среду будут опубликованы еженедельные данные управления по энергетической информации (Energy Information Administration - EIA) Минэнерго США о запасах сырой нефти, бензина, дистиллятов и отопительной нефти, которые являются важным показателем, влияющим на колебания цен на топливо и энергоносители во всем мире.