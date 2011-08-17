В Черниговской области в результате непогоды обесточены 10 населенных пунктов

В Черниговской области в результате непогоды без электроснабжения остались 10 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В регионе в результате неблагоприятных погодных условий произошло повреждение 1 ЛЭП 10 кВ и 1 участки ЛЭП 10 кВ. Без электроснабжения остались жители 10 населенных пунктов на территории Репкинского и Корюковского районов.

Также в Черниговской области обесточены 32 трансформаторные подстанции. Не функционируют 6 АТС, без электросвязи осталось 12 населенных пунктов в 4 районах области.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами ПАО "Черниговоблэнерго" и Черниговского филиала ПАО "Укртелеком".