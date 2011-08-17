За нарушение контроля над безопасной эксплуатацией шахт уволены три директора предприятий

За нарушение контроля над безопасной эксплуатацией угольных шахт уволены три директора предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

«По моему поручению Министерство энергетики и угольной промышленности уже сейчас ввело на шахтах особый режим усиленного контроля над безопасной эксплуатацией предприятий. Кстати, за нарушение требований этого приказа уже уволены три директора», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что одним из главных направлений работы правительства является обеспечение безопасности работы шахтеров. «Безответственность руководителей угольных предприятий, неудовлетворительное техническое вооружение и отсутствие объективного контроля над безопасностью подземных работ вынуждают правительство немедленно вмешаться и наконец разрубить этот гордиев» узел, - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании правительства будут рассмотрены заключения и предложения ведущих экспертов по анализу состояния дел в сфере безопасности на угольных шахтах. В частности, будут рассмотрены способы решения этих проблем. «Развитие такого сложного вопроса на заседании правительства - это начало масштабной кропотливой многофакторной работы», - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что в сфере угольной безопасности нужно повысить уровень ответственности руководителей, а также дисциплину.