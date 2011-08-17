В Японии на АЭС "Томари" запустили ядерный реактор

В Японии запущен в рабочем режиме ядерный реактор номер три на АЭС "Томари", сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Энергоблок стал первым ядерным реактором, запущенным в эксплуатацию после землетрясения и цунами в Японии в марте 2011 года, которые привели к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".

Запуск реактора стал возможен после того, как соответствующую санкцию выдала администрация префектуры Хоккайдо, где расположена АЭС "Томари", отмечает Jiji Press. Эксплуатация третьего реактора единственной на острове Хоккайдо АЭС была приостановлена для проверки вскоре после землетрясения. В августе была проведена финальная серия тестов, которая не выявила каких-либо неполадок.

Третий энергоблок "Томари" мощностью 912 мегаватт является наиболее современным на станции. Он был введен в эксплуатацию в 2009 году. Суммарная годовая выработка электроэнергии на "Томари" составляет 8,5 гигаватт-час.

До запуска реактора на "Томари" в Японии действовали только 19 из 54 реакторов. Большинство из них проходят проверки в связи с перенесенным землетрясением. Ядерная энергия обеспечивает около четверти потребности страны в электроэнергии. После аварии на "Фукусиме-1", которая привела к выбросам радиоактивных веществ в окружающую среду, премьер-министр Японии Наото КАН заявил, что страна в будущем должна перестать полагаться на ядерную энергию. Ранее предполагалось, что Япония будет получать до 50 процентов электроэнергии за счет АЭС.

Как сообщал УНИАН, после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года на японской АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.