Ставка транзита российского газа в ІІІ квартале выросла до 2,89 долл./тыс. куб. м - Бойко

Ставка транзита российского газа по территории Украины в третьем квартале 2011 г. выросла на 1,8% - до 2,89 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния по сравнению с 1-м кварталом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО журналистам во вторник.

Как сообщал УНИАН, ставка транзита российского газа по территории Украины в первом квартале 2011 года увеличилась на 2,2% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года – до 2,84 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния

Справка УНИАН. В 2009 году ставка транзита российского газа по территории Украины составляла 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

С 1 января 2010 года ставка транзита стала рыночной и рассчитывается по общепринятой европейской формуле.

В начале февраля 2010 г. «Нафтогаз Украины» сообщал, что ставка транзита российского газа через территорию Украины на 2010 год составляла 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.