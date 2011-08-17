Тимошенко просит суд перенести ее допрос на 22 августа

Бывший премьер-министр Юрия ТИМОШЕНКО просит суд перенести ее допрос на понедельник, 22 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на заседании Печерского районного суда Киева.

В ходе судебного заседания свидетель со стороны Ю.ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ заявил, что он не сможет дать сегодня показаний.

После этого адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ попросил вызвать на следующее судебное заседание в качестве свидетелей бывшего министра Кабинета министров Петра КРУПКО и М.ЛИВИНСКОГО.

Судья Родион КИРЕЕВ подчеркнул, что допрос этих свидетелей может быть осуществлен только после допроса Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я сейчас хочу сказать, что, учитывая ненормальный ритм работы суда, у меня не было возможности изучить показания свидетелей и подготовиться к допросу. На эту минуту я не могу давать показаний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что не отказывается от допроса и только хочет подготовиться к нему. На это Р.КИРЕЕВ заметил, что все свидетели допрашивались в ее присутствии.

После этого суд объявил перерыв до 15.10.