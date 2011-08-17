Activ Solar построила первую очередь солнечной электростанции в Перово

Австрийская компания Activ Solar завершила строительство и начала ввод в эксплуатацию первой очереди солнечной электростанции в селе Перово (АР Крым) установленной электрической мощностью 20 МВт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Activ Solar, которая выступает девелопером проекта.

Согласно сообщению, первая очередь СЭС состоит из 88 тыс. моно- и мульти-кристаллических солнечных фотоэлектрических модулей, установленных на площади в 40 га. Прогнозный годовой объем выработки электроэнергии на первой очереди СЭС - 26,5 млн. кВт/ч. В компании отмечают, что на сегодняшний день это самая большая однорядная солнечная система, установленная в регионе.

В то же время в пресс-службе компании не комментируют, в интересах какой компании строится СЭС, прогнозную установленную мощность СЭС после ее достройки, а также стоимость проекта.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Activ Solar реализует также проект строительства гелиоэлектростанции «Охотниково» (Сакский район, Крым). Проект реализуется в интересах афиллированной компании «Омао Солар». На сегодняшний день в эксплуатацию введено 40 МВт станции, а до конца года ее мощность планируется довести до 80 МВт

Ранее Activ Solar ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 7,5 МВт в селе Родниковое (Симферопольский район, Крым).

Справка УНИАН. Activ Solar – международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основными направлениями деятельности компании являются производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще с 1964 года. Activ Solar занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.