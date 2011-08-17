Суд перенес рассмотрение дела Тимошенко на вторую половину дня четверга

Печерский районный суд города Киева перенес рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на четверг, 18 августа, на 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время заседания судьей Родионом КИРЕЕВЫМ.

Перед этим защита Ю.ТИМОШЕНКО попросила суд перенести судебное заседание на понедельник, 22 августа, для того чтобы Ю.ТИМОШЕНКО смогла подготовиться к проведению ее допроса.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство о привлечении к уголовному делу оригиналов контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» от 19 января 2009 года, а также других документов.