Законопроект предлагает обязательное оборудование домов счетчиками воды и тепла

В Украине до 1 января 2015 года планируется обязательное оборудование жилых многоквартирных и частных домов подомовыми приборами учета воды и тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в законопроекте «О коммерческом учете тепловой энергии и воды в сфере коммунальных услуг», презентованном сегодня Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в ходе круглого стола «Партнерство ОСМД, теплоснабжающих предприятий и других исполнителей жилищно-коммунальных услуг».

Согласно документу, коммерческий (приборный) учет тепловой энергии/воды – это определение с помощью узла учета объема потребления и /или реализации тепловой энергии/объема воды, на основании которого проводятся взаиморасчеты между потребителями и субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению тепловой энергией, холодной и горячей воды. Учет воды счетчиками, установленными в квартирах многоквартирных домов, не является коммерческим.

Планируется, что централизованное снабжение потребителей тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения осуществляется при условии ее обязательного коммерческого учета: для физических лиц – владельцев зданий с 1 января 2014 года; для юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом – с 1 января 2015 года; для других потребителей – с 1 января 2013 года.

Также предусматривается, что централизованное снабжение потребителей холодной (питьевой) и горячей водой осуществляется при условии ее обязательного коммерческого учета: для физлиц – владельцев зданий (в том числе владельцев/совладельцев частных усадебных домов) – с 1 января 2014 года; для юрлиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, - с 1 января 2015 года; для других потребителей (в том числе дачных, садовых и гаражных кооперативов, владельцев индивидуальных гаражей) – с 1 января 2013 года.

Порядок и особенности осуществления коммерческого учета тепловой энергии и воды при предоставлении услуг по централизованному отоплению, централизованному снабжению тепловой энергией, холодной и горячей водой устанавливается Кабинетом министров.

Планируется, что нормы этого закона не распространяются на здания, находящиеся в аварийном и ветхом состоянии и подлежащие сносу, или в которых планируется провести реконструкцию либо капремонт до 1 января 2015 года.

Исполнителями работ по установлению приборов учета могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения, снабжения холодной и горячей водой, другие субъекты, получившие соответствующие разрешения для выполнения этих работ.

Планируется, что финансирование работ по установке в многоквартирных домах счетчиков будет осуществляться в соответствии с государственными и местными целевыми программами за счет средств государственного и/или местных бюджетов, средств владельцев/совладельцев домов. Установка счетчиков в частных усадебных домах и других зданиях финансируется за счет их владельцев. Работы по установке счетчиков в зданиях, находящихся в собственности физлиц-предпринимателей и юрлиц, финансируются за счет их средств.

В законопроекте также говорится, что в случае отказа владельцев/совладельцев жилых домов от установки счетчиков тепла и воды, поставщики услуг имеют право в трехмесячных срок после предупреждения прекратить предоставление таких услуг, кроме услуг по централизованному отоплению в отопительный период.

Документ также предусматривает штрафы в размере от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае нарушения владельцами/совладельцами зданий и субъектом хозяйствования в сфере коммунальных услуг норм данного закона, которые привели к безучетному потреблению тепла и воды. Штрафы в размере от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан предусматриваются за уклонение от выполнения или несвоевременного выполнения решений и предписаний органов, уполномоченных на осуществление госконтроля относительно соблюдения норм данного закона.

Кабинету министров рекомендуется в шестимесячный срок разработать и утвердить государственную целевую программу обеспечения коммерческого учета тепловой энергии и воды в сфере коммунальных услуг.

В министерстве отметили, что данный законопроект уже рассматривался в Кабинете министров, и на следующей неделе планируется к повторному рассмотрению правительством.