Украина за семь месяцев увеличила производство электроэнергии на 3,9%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-июле 2011 года увеличилось на 3,9%, или на 4,160 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 111,750 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 7 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 12,9%, или на 4,810 млрд. кВт/ч, – до 42,115 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 0,7%, или 339,9 млн. кВт/ч, – до 51,109 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 4,6%, или 210,4 млн. кВт/ч, – до 4,742 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-июле т.г. сократили выработку электроэнергии на 20,3% – до 7,408 млрд. кВт/ч.

Также сообщается, что в июле т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с июлем 2010 года на 5,8%, или 827,2 млрд. кВт/ч, – до 15,104 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.