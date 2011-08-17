Украина за семь месяцев увеличила потребление электроэнергии на 3,2%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-июле т.г. выросло на 3,2%, или на 3,402 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 108,804 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 3,8%, или 3,239 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 88,142 млрд. кВт/ч.

В июле 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 3,5% по сравнению с июлем 2010 года – до 11,794 млрд. кВт/ч.

По данным министерства, промышленные предприятия Украины в январе-июле т.г. увеличили потребление электроэнергии на 3%, или 1,233 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 42,290 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 1,6%, или 357,1 млн. кВт/ч, – до 22,058 млрд. кВт/ч.

Транспортные предприятия за 7 месяцев т.г. увеличили потребление электроэнергии на 10,4% – до 5,88 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 2%, до 10,795 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 4,7%, или 1,032 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 22,841 млрд. кВт/ч.

В министерстве отмечают, что в целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-июле т.г. снизилась с 48,4% до 48%, населения – выросла с 25,7% до 25,9%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 183,9 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.