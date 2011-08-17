ФГИУ продает три последние энергокомпании

Председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО планирует завтра, 18 августа, подписать указы о приватизации последних трех планируемых к продаже госпакетов энергокомпаний - "Тернополь-", "Днепрооблэнерго", а также "Крымэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, подписание состоится во время намеченной на завтра пресс-конференции, которая будет проведена в ФГИУ в 14:00.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.