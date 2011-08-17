Азаров поручил активизировать работу украинско-туркменской комиссии

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил активизировать работу межправительственной украинско-туркменской комиссии.

Об этом он заявил во время сегодняшней встречи с вице-премьер-министром-министром иностранных дел Туркменистана Рашидом МЕРЕДОВЫМ, сообщает департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

«Нам нужно активизировать работу общей межправительственной украинско-туркменской комиссии. К сожалению, за последние 8 лет заседания комиссии практически не происходили. Поэтому то, что сейчас такой импульс для активизации работы комиссии предоставлен, безусловно, положительно. Потому что механизм работы комиссии предусматривает решение всех проблемных вопросов оперативно", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он выразил сожаление, что с 2005 года практически разрушено широкомасштабное сотрудничество с Туркменией, выгодные контракты на поставки газа.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном не только в топливно-энергетическом комплексе, но и во многих других отраслях.

«Для нас Туркменистан - это не только газ, это и возможность интенсивных обменов в самых разнообразных сферах, не только в промышленной отрасли, но и в отрасли сельского хозяйства. Мы заинтересованы в сотрудничестве в научной, культурной и других сферах», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, второе заседание Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, прошло 31 марта – 1 апреля в Ашхабаде. По результатам встречи сторонами достигнута договоренность о проведении следующего заседания совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в 2012 году.