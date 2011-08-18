Цены на нефть снижаются на опасениях за экономику США и Европы

Цены на нефть в четверг снижаются на фоне статданных из США, а также опасениях за перспективы разрешения долговых проблем Европы после выступления глав Франции и ФРГ ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

"Цена на нефть в краткосрочной перспективе будет варьироваться от 80 до 100 долларов за баррель", - считает аналитик Purvin & Gertz Inc. в Сингапуре Виктор Шум (Victor Shum), объясняя это продолжающейся нервозностью из-за перспектив развития экономики США и Европы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 07.41 снизилась на 0,18 доллара, или на 0,21%, до 87,400 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,06 доллара, или 0,05%, составив 110,540 доллара за баррель.

Как стало известно в среду, рост цен производителей в США в июле 2011 года после устранения сезонных колебаний составил 0,2% по сравнению с июнем. В годовом исчислении показатель в прошлом месяце вырос на 7,2%. Аналитики ожидали роста цен производителей в рассматриваемом периоде на 0,1% по сравнению с июнем и на 7% в годовом исчислении.

Кроме того, предложение президента Франции Николя Саркози и канцлера ФРГ Ангелы Меркель ввести единый налог на финансовые транзакции в еврозоне, прозвучавшее в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров во вторник, было негативно воспринято как банкирами, так и экспертами.