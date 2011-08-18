Минэнергоугля предлагает внедрить биржевые торги угольной продукцией

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает начать внедрение биржевых торгов угольной продукцией в форме спотовых контрактов с IV квартала 2011 года.

Об этом сказано в проекте распоряжения Кабинета министров Украины, подготовленном министерством, которым предлагается утвердить Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

Согласно проекту, размещенному на сайте министерства, окончательно внедрить биржевые торги углем, в том числе в формате форвардных и фьючерсных контрактов, планируется к октябрю 2012 года. Торги предлагается проводить на частных биржевых площадках, отобранных государством на соответствующем конкурсе.

При этом, основываясь на мировом опыте, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами путем установления допустимых коридоров колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формирования квалификационных требований к участникам, а также путем мониторинга соблюдения участниками и биржей установленных правил.

В документе отмечается, что существующая централизованная модель сбыта угольной продукции через госпредприятие «Уголь Украины» после планируемой приватизации государственных шахт станет сдерживающим фактором развития отрасли. Переход на биржевую торговлю, отмечается в документе, будет способствовать установлению справедливой цены на уголь с учетом реальной рыночной конъюнктуры, формированию конкурентной среды покупателей и продавцов, сокращению государственных субсидий на угольный сектор, созданию прозрачного рынка угольной продукции без участия посредников, а также привлечению дополнительного инвестиционного ресурса в отрасль

Характерно, что одним из условий внедрения концепции в указанные сроки является принятие в октябре-декабре закона «Об особенностях приватизации угольных предприятий», а также Отраслевой программы приватизации.

Начало частичного замещения трейдерской функции ГП «Уголь Украины» планируется на первый квартал 2012 года.

Напомним, что согласно окончательному варианту Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, ликвидировать ГП «Уголь Украины» планируется до конца 2012 года. В то же время, согласно этому же документу, приватизацию рентабельных государственных угледобывающих активов планируется завершить до конца 2014 года.

Справка УНИАН. «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн. тонн угольной продукции (из них 15,9 млн. тонн энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.