НКРЭ увеличила установленную мощность "Донбассэнерго" до 2,73 ГВт

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила установленную мощность генерирующего оборудования ПАО «Донбассэнерго» на 25 МВт - до 2730 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

Изменение установленной мощности связано с перемаркировкой энергоблока №6 Старобешевской ТЭС со 175 МВт до 200 МВт после завершения соответствующей реконструкции.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2730 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Компания в 2010 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 147,938 млн. грн.