Минрегионстрой хочет утвердить концепцию Нацстратегии теплообеспечения населенных пунктов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает утвердить Концепцию Национальной стратегии теплообеспечения населенных пунктов Украины до 2030 года.

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабмина, размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, целью стратегии является создание условий для обеспечения оптимального микроклимата в жилых, производственных и других бытовых помещениях при минимальных расходах энергетических ресурсов путем повышения энергетической эффективности зданий и осуществления комплексной модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов.

В проекте распоряжения отмечается, что до 2030 года необходимо сократить потребление природного газа до 30% (до 27 млн. т условного топлива).

Для выполнения этих задач планируется внедрить принципы конкуренции на рынках смежных с естественными монополиями (производство и поставка тепла), снять запрет на приватизацию источников генерации тепловой энергии, преобразовать коммунальные унитарные предприятия в хозяйственные общества, привлекать частный капитал по договорам аренды и концессии, усилить ответственность владельцев жилья за эффективное управления потреблением энергоресурсов в жилых домах.

При этом предусматривается внедрить коммерческий учет на всех стадиях производства, транспортировки, снабжения и потребления тепла и горячей воды, перейти от центральных тепловых пунктов к индивидуальным.

Кроме того, планируется внедрение оптовых и розничных тарифов на тепловую энергию и горячую воду, в том числе двуставочных, сезонных, пиковых, базовых и т.д, а также внедрение методологии граничных тарифов и связанных с ее применением простых и гибких механизмов перерасчета и изменения тарифа при изменении внешних факторов влияния.

Реализация стратегии будет происходить в два этапа: на первом (2012-2015 гг.) предусматривается реформировать отношения в правовой, экономической, технической сферах на основании обязательного коммерческого учета тепловой энергии и энергоэффективных технологий, на втором (2016–2030 гг.) – внедрить рыночные условия хозяйствования, инвестиционно-инновационную модель развития сферы теплообеспечения, осуществить комплексные меры по повышению энергетической эффективности зданий.

По предварительным расчетам, ориентировочные объемы финансирования составят 50-60 млрд. грн., в том числе из госбюджета на реализацию общегосударственных программ обеспечения энергоэффективности зданий и систем теплоснабжения – 14,9 млрд. грн.

При этом Минрегионстрой должен до 1 января 2012 г. разработать проект стратегии и подать его на рассмотрение Кабмина.