ФГИУ подтверждает свои планы продать в этом году 11 энергокомпаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), как и планировалось, объявит в этом году конкурсы по продаже государственных пакетов акций 11 энергетических компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, в ближайшее время ФГИУ планирует направить на утверждение Кабинета министров Украины условия продажи госпакетов первых трех планируемых к приватизации энергокомпаний – 25% «Киевэнерго», 50% «Закарпатьеоблэнерго» и 45,1% «Западэнерго».

А.РЯБЧЕНКО также не исключил, что Кабмин еще в августе утвердит условия их приватизации. Таким образом, до конца месяца Фондом госимущества могут быть объявлены конкурсы по их продаже.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что начальная цена одной из планируемых к продаже энергокомпаний будет установлена на основании стандартизированной оценки, проведенной работниками ФГИУ. А стоимость двух других компаний будет установлена на основании котировок их акций на фондовом рынке.

При этом, по словам председателя Фонда госимущества, стоимость госпакета планируемой к продаже генерирующей компании «Западэнерго», скорее всего, будет устанавливаться на основании котировок ее акций на фондовом рынке.

В целом, по словам А.РЯБЧЕНКО, при дальнейшей оценке госпакетов энергокомпаний ФГИУ будет выбирать более высокую стоимость активов компаний вне зависимости от того, будет ли она получена в ходе специализированной оценки или на основании котировок акций энергокомпаний на фондовом рынке.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что Фонд госимущества пока что не будет выставлять на биржевую продажу находящийся в его собственности 21%-ный пакет акций «Черкассыоблэнерго» до окончания оценки и готовности выставить на биржу компанией «УкрЭско» своего пакета акций в размере 25%.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.

Сегодня, 18 августа, А.РЯБЧЕНКО подписал указы о приватизации последних трех планируемых к продаже госпакетов энергокомпаний - 25,99% "Тернопольоблэнерго", 50% "Днепрооблэнерго", а также 45% "Крымэнерго".