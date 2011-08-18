Кабмин предлагает ограничить погашение задолженности предприятий ТЭК 2011 годом

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ограничить срок действия специальной процедуры погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса в рамках т.н. Закона №2711 от 1 января 2012 года, сократив его, таким образом, на год.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте (рег. № 9057), текс которого обнародован на сайте парламента.

Проектом закона также предлагается урегулировать процедуру снятия моратория на выполнение решений суда органами исполнительной службы на задолженности, которые возникли после расчетной даты, - до 1 января 2007 года и определить отдельный порядок рассрочки принудительного выполнения судебных решений относительно внесенных в Реестр предприятий ТЭК по денежным обязательствам, которые возникли с 1 января 2007 года по 1 января 2011 г.

При этом предлагается разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для определения порядка урегулирования сомнительной, безнадежной задолженности и налогообложения прибыли предприятий топливно-энергетического комплекса, которые внесены в Реестр.

По мнению правительства, принятие этого законопроекта будет способствовать повышению уровня текущих расчетов на энергорынке, стабилизации финансового состояния предприятий ТЭК, а также завершению процедуры погашения задолженности в кратчайшие сроки, что даст возможность повысить уровень инвестиционной привлекательности предприятий в предприватизационный период.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Верховная Рада продлила на два года до 1 января 2013 года процедуру погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса. При этом погашаться должна задолженность, сформированная на 1 января 2007 года.