НКРЭ утвердила «зеленый» тариф для компании "Осприй Солар"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила тариф на производство электроэнергии с использованием энергии солнца на наземных установках для ООО "Осприй Солар", которое будет эксплуатировать вторую очередь (20 МВт) гелиоэлектростанции «Охотниково» (с. Охотниково Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Заместитель начальника Управления генерирующих предприятий НКРЭ Виктор КИКОТЬ в ходе заседания сообщил, что расчетная себестоимость электроэнергии, которую будет производить вторая очередь парка "Охотниково" и реализовывать "Осприй Солар", составляет 410,6 грн за 1 МВт/ч (без НДС).

Планируемый объем производства электроэнергии второй очередью парка "Охотниково", по словам В.КИКОТЯ составит 26,9 млн. кВт/ч в год.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время австрийская Activ Solar также реализует проект строительства гелиоэлектростанции «Охотниково» (Сакский район, Крым). В данном проекте, как и в ряде других, компания себя позиционирует как девелопера. Между тем, первую очередь станции с установленной мощностью 20 МВт эксплуатирует компания «Омао Солар». На сегодняшний день в эксплуатацию введено 40 МВт станции, а до конца года ее мощность планируется довести до 80 МВт.

Ранее Activ Solar ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 7,5 МВт в селе Родниковое (Симферопольский район, Крым).