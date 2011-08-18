ГПУ просит суд дать разрешение на медобследование Тимошенко специалистами Минздрава

Генеральная прокуратура Украины просит Печерский районный суд Киева предоставить разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из прокуроров во время судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, в связи с заявлениями представителей Ю.ТИМОШЕНКО об ухудшении ее состояния здоровья прокуратура считает необходимым провести медицинское обследование представителями Министерства здравоохранения.

«Просим разрешения суда на обследование ТИМОШЕНКО работниками Министерства здравоохранения Украины», - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросил Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, которые не похожи на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «это не суд, а расправа». По ее словам, если в течение двух дней суд не предоставляет разрешения на допуск врача, то такой судья сознательно нарушает присягу.

В ответ Р.КИРЕЕВ заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сдать анализы в медицинской части СИЗО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «никогда не доверит свое здоровье и жизнь этой власти». Она добавила, что настаивает на допуске врача, которому она доверяет.